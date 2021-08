Controesodo, file agli imbarchi di Messina

Messina - Giornata da "bollino rosso" in riva allo Stretto, con code chilometriche per imbarcarsi sulle navi della "Caronte & Tourist". Controesodo, dunque, da record, o quasi, a Messina, in queste ore, con momenti di tensione soprattutto nella notte. In tanti, infatti, scelgono le ore serali, o meglio ancora notturne, per attraversare lo Stretto, con la speranza di evitare code. Ma in tanti, ieri notte, hanno avuto la stessa idea.

Imbarcaderi privati presi d'assalto dai vacanzieri che, invece, anche quest'anno, non hanno preso in considerazione i traghetti delle Ferrovie dello Stato, più economici, e i cui imbarchi sono praticamente deserti.