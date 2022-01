Contromano per 4 km sull'A23 VIDEO

Udine - Un automobilista ha percorso quattro chilometri in autostrada contromano. È successo sull'A23. L'uomo alla guida di una Fiat 500L, durante una fitta nevicata, ha imboccato l'autostrada all'altezza di Camporosso, nel Comune di Tarvisio, in direzione Sud. E’ successo il 6 gennaio, ma le immagini sono state diffuse soltanto oggi.

Ha invertito la marcia e percorso in contromano, sulla corsia di sorpasso, tutta la galleria Spartiacque lunga quasi due chilometri, parte dei quali in curva, proseguendo poi per altri due chilometri. Durante la marcia, l'automobilista ha incrociato altri veicoli, come dimostrano le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza. Bloccato dalla polizia, è stato multato e gli è stata revocata la patente.