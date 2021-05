Coprifuoco, da stasera tutta vita: si torna a casa alle 23

Ragusa - Da oggi, mercoledì 19 maggio, nelle regioni in zona gialla il coprifuoco è spostato dalle 22 alle 23: per spostare ufficialmente di un'ora le lancette del rientro a casa si è dovuta attendere la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto legge sulle riaperture. Nelle regioni in zona rossa e zona arancione (al momento c’è solo la Valle d’Aosta in quest’ultima) rimarrà invece alle 22. Il decreto prevede inoltre che dal 7 giugno in zona gialla il coprifuoco venga ulteriormente spostato alle 24 e infine completamente abolito dal 21 giugno.

Questi limiti orari non si applicano nelle regioni in zona bianca (al momento nessuna), dove non è previsto nessun tipo di coprifuoco. Il decreto contiene anche le misure sulla graduale riapertura delle attività commerciali ed economiche: dal primo giugno i ristoranti potranno ricominciare fare servizio al chiuso a pranzo e cena, senza più rispettare il termine del servizio alle 18. I centri commerciali potranno riaprire anche nei giorni festivi dal weekend del 22-23 maggio, mentre la riapertura delle palestre è stata anticipata al 24 maggio.