Modica - Cordoglio a Modica per la scomparsa di Caterina Ottimo, avvenuta ieri a Palermo. Caterina aveva 40 anni. Lascia il marito, i genitori e due figli. Caterina era in cura a Palermo per un brutto male.

I funerali si terranno domani mercoledì 4 dicembre alle 15 nella chiesa Santa Maria di Betlem.