Cordoglio per la scomparsa di Giorgio Iemmolo, imprenditore e lavoratore

Rosolini - Cordoglio a Rosolini, per la scomparsa, due giorni fa, dell'imprenditore Giorgio Iemmolo, imprenditore vulcanico e lavoratore instancabile. Iemmolo è stato il fondatore titolare del negozio di mobili “Centrarredi” di via Santa Alessandra a Rosolini. Aveva 86 anni.

Nei giorni scorsi aveva avvertito un malore ed era stato ricoverato all’Ospedale di Ragusa “Giovanni Paolo II” per sottoporsi a degli accertamenti. Era stato poi trasferito all’Ospedale di Vittoria, dove il suo cuore, l'altroieri, ha cessato di battere. Emigrato in Germania, poi dipendente pubblico, decise di farsi strada da solo creando una impresa che ha fondato i suoi valori sull'onestà e l'umanità.

Il 28 novembre del 2019 era rimasto vittima di un brutto incidente proprio davanti la sua attività. Attraversando la strada era stato investito da un’auto in transito, incidente in cui perse la vita la cognata. Nonostante le ferite riportare Iemmolo era riuscito a superare il difficile momento grazie alla sua forte tempra. A due anni di distanza il suo cuore si è fermato per sempre.

Lascia un vuoto immenso nei suoi familiari, all’amatissima moglie, alla figlia Giovanna, e al figlio Emanuele Iemmolo titolare del “Gruppo Inventa” di Pozzallo, che sui social, ha dato la notizia della dipartita del padre: “La vita ci riserva sempre gioie e dolori. Oggi ho provato il dolore più grande che si possa provare nella vita, la perdita di mio padre!! Sappiamo tutti che prima o dopo, all’improvviso o dopo lunga malattia, il peggio dovrà accadere, ma non si è mai pronti ad accettare un distacco simile perché un genitore è paragonabile alle fondamenta di una casa, se crollano i pilastri di sostegno, crolla tutto l’edificio lasciando un vuoto incolmabile. Papà è stato un grande uomo, lavoratore, esempio di umiltà e di una educazione d’altri tempi, pilastro della famiglia, ci ha colmato di affetto e resterà sempre vivo nei nostri cuori”.