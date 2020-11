Coronavirus, Locatelli: la frenata

Roma - «Ieri è stato il quarto giorno di fila in cui si osservava un calo nelle terapie intensive , questo sta a indicare che il sistema che è stato messo a punto funziona. c'è una decelerazione che ovviamente andrà confermata». Lo ha detto il presidente del consiglio superiore di sanità Franco Locatelli nella conferenza stampa al ministero della Salute per l'analisi della situazione epidemiologica. «Il dato - ha aggiunto - è un effetto delle misure prese con i vari Dpcm».

«Cominciamo a vedere in maniera chiara e inequivocabile una decelerazione che deve essere motivante ad andare nella direzione di riuscire col contributo di tutti a far flettere la curva epidemica», ha osservato l'Istituto superiore di Sanità.

Brusaferro: «Le misure funzionano, ma non allentare tensione»

«Questa settimana possiamo censire una riduzione del parametro Rt che non si traduce in un calo della curva. Da un lato c'è indicazione che misure funzionano, ma numero di casi è ancora significativo per cui non si deve allentare la tensione». Lo dice il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, illustrando le slide sulla situazione epidemiologica durante la conferenza stampa presso l'Auditorium «Cosimo Piccinno» al ministero della Salute. «L'età mediana dei casi di contagio da coronavirus sta lentamente crescendo».