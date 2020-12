Covid, nessun morto nel ragusano oggi

Ragusa - Sono 1296 i positivi totali di oggi in provincia di Ragusa. 71 i ricoverati e 1208 i positivi in isolamento domiciliare. 17 si trovano in RSA Covid. La buona notizia è che nelle ultime 24 ore non c’è stato nessun decesso. Il numero dei guariti dall’inizio della pandemia è 4005. I deceduti totali sono 129. Questo il dettaglio dei ricoverati negli ospedali iblei: 32 al Giovanni Paolo II: 16 in malattie infettive, 1 in area grigia, 8 in area covid, 7 in terapia intensiva 10 al Maggiore di Modica: 4 in malattie infettive, 6 in area covid 29 al Guzzardi di Vittoria: 26 in area covid, 3 in terapia intensiva. I dati per Comune: Acate: 78, Chiaramonte Gulfi: 37, Comiso: 185, Giarratana: 9, Ispica: 13, Modica: 177, Monterosso Almo: 17, Pozzallo: 49, Ragusa: 237, Santa Croce Camerina: 18, Scicli: 76, Vittoria: 314. 8 da fuori provincia. Il numero dei tamponi molecolari eseguito è 69208 Sierologici: 17.732. Rapidi: 53.057. Per un totale di 139.997.