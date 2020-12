44 ricoverati Covid nel ragusano, nessun morto

Ragusa - In provincia di Ragusa sono 644 i positivi in isolamento domiciliare, 44 i ricoverati e 19 in Rsa, per un totale complessivo di 707. Ecco i dati comune per comune: 54 Acate, 23 Chiaramonte Gulfi, 54 Comiso, 1 Giarratana, 12 Ispica, 142 Modica, 2 Monterosso Alomo, 28 Pozzallo, 107 Ragusa, 34 Santa Croce Camerina, 15 Scicli, 164 Vittoria, 8 da fuori provincia.

I guariti salgono a 5.540. Per quanto riguarda il numero dei tamponi: 76.166 sono i molecolari, 19.873 i sierologici e 81.836 i test rapidi, per un totale di 177.875.