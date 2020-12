Covid, vaccino sarà somministrato alla regina Elisabetta

Londra - La regina Elisabetta, 94 anni, e il principe Filippo, 99 anni, saranno vaccinati contro il coronavirus "nelle prossime settimane". Lo riporta il Daily Mail, precisando che non è previsto per loro alcun trattamento preferenziale rispetto a tutti gli altri cittadini del Regno Unito dove è stata approvata la distribuzione del vaccino Pfizer-Biontech. Tutti i reali inglesi saranno vaccinati in base alla tempistica fissata in relazione all’età.

Gli esperti ritengono che se la loro vaccinazione avvenisse pubblicamente, questo contribuirebbe a contrastare le scetticismo. Si parla di un possibile ruolo, in questo senso, anche per il principe Carlo e il principe William. Nel 1957, la regina Elisabetta aveva reso noto che i figli Carlo e Anna erano stati vaccinati contro la poliomielite per combattere la paura contro l’immunizzazione.