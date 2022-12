Corriere, torna «la Lettura delle ragazze e dei ragazzi»

Milano - «Il talento di uno scrittore è un dono degli dei, ma il talento di scrivere per i bambini ed essere capito e apprezzato da loro è un doppio dono» ha notato su queste pagine John Banville parlando di David Almond, uno degli autori per ragazzi contemporanei più amati, capace di creare un mondo in cui realtà e immaginazione non si scontrano, anzi sono l’una la prova dell’esistenza dell’altra. C’è anche Almond, con un racconto dalle suggestive atmosfere marinare, nel nostro supplemento dedicato ai più giovani. «La Lettura delle ragazze e dei ragazzi», in anteprima sabato 10 dicembre nell’App del supplemento (scaricabile da App Store e Google Play) e da domenica 11 in edicola, si presenta in vesti natalizie per questo terzo appuntamento che rappresenta anche il consolidamento di una scelta editoriale: affiancare periodicamente a «la Lettura» madre, una «Lettura» figlia, che parli ai ragazzi non solo di «cose da ragazzi».

Il nuovo numero dello speciale arriva in edicola con una grafica ardita e giocosa che rimanda ad alberi di Natale, decorazioni, renne, pacchi e doni, ma con contenuti che non sfuggono i grandi temi del nostro presente. «C’è una barca in mezzo al mare/ C’è del gelo nella notte/ Che per certi è di Natale» dicono i versi di una poesia che Vivian Lamarque ha scritto per il supplemento ricordando le stragi degli innocenti nel Mediterraneo a cui ormai sembriamo abituati. Una realtà, quella dell’emigrazione, che «la Lettura» non dimentica e non soltanto perché la copertina è stata realizzata dall’australiano Shaun Tan, uno dei più grandi illustratori contemporanei, autore, tra l’altro, del silent book L’approdo, meravigliosa, onirica cronaca-avventura di un uomo che deve lasciare il suo Paese. Ma anche perché il tema riaffiora, come un’onda, in altre pagine dell’inserto: con la storia vera di Mariam che a 11 anni lascia in autobus la Sierra Leone dove è nata, attraversa deserti, campi profughi e mari per sbarcare a Lampedusa e infine arrivare a Taranto dove ha trovato una nuova famiglia. O con la vicenda di Ana Guadalupe che faceva il notaio in Salvador e, minacciata di morte, è arrivata in Italia dove, con i due figli, è ripartita da zero, facendo le pulizie. In questo senso, la «Letturina» è un supplemento per ragazzi da 0 a 99 anni.