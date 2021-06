Corsi di alta formazione: cosa sono e quali i migliori?

I livelli di istruzione previsti in Italia non finiscono con l'ottenimento di una Laurea o di un Master. E’ sempre più una tendenza, da parte soprattutto dei professionisti, di aumentare il proprio portfolio di competenze oppure di imprese che vogliono formare il proprio personale con corsi di alta formazione per accrescere o acquisire capacità pratiche in determinati settori lavorativi.

In tal senso i corsi di alta formazione possono essere rivolti a laureati o anche diplomati con già esperienza pregressa nel settore di riferimento, senza altri requisiti particolari da rispettare. Ne deriva che i corsi di alta formazione non sono volti solamente ad acquisire nuove competenze, come nel caso del percorso di Laurea, ma sono indirizzati soprattutto a potenziare quelle che già si possiedono, svolgendo al contempo un'altra importante funzione per la crescita lavorativa, ma anche sociale, della persona: l'inserimento in un ambiente formativo dove è possibile relazionarsi con persone che lavorano nello stesso settore permette di creare il dialogo e scambiare le conoscenze, aiutando la crescita tramite il confronto diretto delle idee.

Come funzionano i corsi di alta formazione

I corsi di Alta formazione prevedono, innanzitutto, l'erogazione di una didattica estremamente settorializzata in base alla materia argomento del corso. Per tale motivo, i professori sono molto spesso cultori della materia o personalità importanti all'interno del settore di riferimento. Non sono previste interrogazioni o compiti in classe, così come non esistono nemmeno i monologhi della cattedra: ogni partecipante al corso di alta formazione è invitato e spronato ad apportare le proprie idee e le proprie visioni sugli argomenti oggetto di discussione. Lo scopo infatti non è quello di verificare le competenze acquisite o la verifica degli argomenti, ma lo scambio delle idee maturate alla luce dei nuovi punti di vista ottenuti lezione dopo lezione, con l'obiettivo finale di restituire all'impresa di appartenenza un lavoratore più consapevole, non un lavoratore diverso.

I corsi di Alta formazione migliori

I corsi di alta formazione migliori fra i quali scegliere sono sicuramente quelli che prevedono l'erogazione di una didattica di livello - fondamentali sono le figure dei docenti e il materiale didattico fornito al partecipante - supportata da una struttura organizzativa affidabile. Inoltre è importante scegliere il settore più affine al proprio lavoro. Nel settore manageriale, ad esempio, i corsi di alta formazione SDA Bocconi sono tra i più seguiti per via dell’enorme offerta didattica che propongono. I più interessanti sono:

Ha una durata di 8,5 giorni e si sviluppano le competenze tecniche e relazionali del personale preposto alle risorse umane. Questo programma è ideale per chi vuole muoversi con sempre maggiore dimestichezza nel mondo del HR management. Il programma del corso viene svolto per 7 giorni in aula e per 12 ore a distanza.Questo corso di alta formazione ha la durata di 7 giorni ed è consigliato a quelle imprese che vogliono aumentare la qualità e il rendimento della Direzione generale potenziando le capacità analitiche e decisionali, aumentando la leadership dell'impresa.Si tratta di un corso in lingua inglese della durata di 3,5 giorni che ha lo scopo di formare il personale manageriale dell'impresa ad operare con i partner stranieri per aumentare le relazioni estere ed aumentare il campo di operatività dell'azienda.Questo corso dalla durata di 13 giorni, giunto alla dodicesima edizione, si rivolge direttamente alle PMI, formando il lavoratore ad aumentare e sviluppare la propria produttività tramite la costruzione di un modello di gestione che riesca a tenere testa ai ritmi frenetici di oggi. Con l'obiettivo di far acquisire modelli di pensiero tali da permettere di tenere l'impresa al riparo da qualsiasi avvenimento, anche imprevisto come l'attuale pandemia.