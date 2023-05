Corsi di primo soccorso per formare i carabinieri

PALERMO, 12 MAG Nella caserma dell'Arma "Carlo Alberto dalla Chiesa" di Palermo, il comandante della legione carabinieri "Sicilia", generale di divisione Rosario Castello, ha sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Ispettore regionale Sicilia dell'associazione nazionale carabinieri, Ignazio Buzzi, finalizzato alla formazione gratuita del personale dell'arma sulle tecniche di rianimazione e dell'uso dei defibrillatori.

Scopo dei corsi basic life support defibrillation (blsd) sarà quello di formare i carabinieri quotidianamente impegnati a contatto con la popolazione siciliana, anche per le situazioni di emergenza. I corsi saranno tenuti dal luogotenente in congedo Salvatore Vecchio, soccorritore, nonché da personale non sanitario, adeguatamente formato. Al termine del corso, a tutti i partecipanti verrà rilasciato un apposito attestato della validità di 24 mesi. I carabinieri di Sicilia potranno, in tal modo, essere ancor più vicini ai cittadini, nelle attività di primo soccorso. (ANSA).