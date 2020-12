Cortina cerca sagrestano, vitto e 14esima: 200 candidati, pure un siciliano

Belluno - C’è pure un siciliano tra le quasi 200 persone in coda per fare il sagrestano a Cortina da quando, un mese, fa è stato pubblicato l’annuncio sul foglio parrocchiale. "Non sarà facile scegliere" ammette il parroco, don Ivano Brambilla, che dovrà decidere chi nei prossimi anni si occuperà della Basilica minore dei Santi Filippo e Giacomo, in Corso Italia. "La maggior parte delle domande arriva dal Veneto - racconta a Repubblica - ma anche dal resto d'Italia, dalla Sicilia alla Valtellina. Alcune le ho lette, c'è chi ha una vocazione per questo mestiere. Altri sono in cerca di un lavoro per mantenere la famiglia, lo scrivono". Giovani e vecchi, italiani e stranieri, praticanti e non. Le candidature sono arrivate via mail, Whatsapp e perfino sul numero di cellulare del prete: "Per rispetto leggeremo tutti i curricula che ci sono arrivati – dice -, chiedo però una cortesia, scrivete che non ne accettiamo più, sarà già molto difficile così". Bando scaduto dunque, si palla alle selezioni. Tra colloqui in presenza e da remoto, "per fine febbraio dovremmo farcela".

Aspiranti richiamati dal posto fisso ma forse anche dal nome della rinomata località sciistica, associata più alle ferie che al lavoro. Il posto però è solo uno, e chi pensa allo stipendio facile sbaglia di grosso. "Voglio vederli spalare la neve nel cuore dell'inverno” dice Corrado Suani, che il sagrestano a Cortina l’ha fatto per 38 anni. Poi ci sono le pulizie: "La parrocchia è grande, da lavorare ce n'è eccome", domeniche incluse. Ad alcuni, che non mettono piede in chiesa da mesi, sarebbe interessante vederli all’opera pure alla messa, “cui partecipa anche il sagrestano spesso con le letture o l'intonazione dei canti". “Non sanno nulla del lavoro che li aspetta - aggiunge -, credo che molti siano attratti dalla garanzia di vitto e alloggio". Mica solo quello: di ricerca sul foglio parrocchiale, ripreso e diffuso online dalle testate locali, promette un regolare contratto collettivo nazionale di lavoro, con 13esima e 14esima. Roba che oggi non offre più nessuno.