Cos’è e come funziona mSpy?

L'App mSpy: Funzionalità E Verità

mSpy è un’applicazione nascosta per monitorare dispositivi Android e Apple.Le sue funzionalità variano a seconda della presenza o meno, sul dispositivo, di una protezione. Vediamo come funziona l'app mSpy. Anche se quest’ultima fosse presente però, mSpy mantiene molti dei suoi servizi invariati:

• Lettura contatti

• Cronologia chiamate

• SMS

• Cronologia del navigatore

• Eventi e Note

• WhatsApp

• Rete Wi-Fi

• geo localizzazione

• Lista applicazioni installate

Come installarla sul dispositivo selezionato

È un servizio a pagamento, acquistabile solo dal sito ufficiale, questo contribuisce a renderla una delle migliori del mercato. Il prezzo è variabile a seconda del servizio.

L’installazione deve avvenire solo per motivi legali. Una volta effettuato verificata la compatibilità col dispositivo ed effettuato il pagamento si riceverà una mail con le credenziali di accesso per poter monitorare i dati ricevuti.

Nella maggior parte dei casi si dovrà avere accesso fisico al dispositivo che si vuole monitorare, ma è possibile, su un dispositivo Apple e con le credenziali del Cloud, installarlo da remoto.

Come disinstallarla dal dispositivo

Il processo per eliminare l’app è diverso a seconda che si possieda un dispositivo spiare iPhone o Android. Nel primo caso si deve ricorrere all’uso dell’app Cydia. Una volta installata basta rimuovere mSpy dalla sezione IphoneInternalService.

Se il dispositivo è Android bisognerà andare sulle impostazioni del cellulare, selezionare la voce sicurezza e poi gestione del dispositivo. Cliccare su “servizio aggiornamento e disattiva”, tornare ad impostazioni cellulare e andare su Aggiorna servizi e disinstallare.

E su un computer?

Il mSpyprogramma è disponibile anche per pc Windows e iOS.

Offre circa 40 funzioni, con un prezzo mensile di 135 euro di base. Alcune delle sue funzionalità sono:

• Webmail

• Screenshot app

• Key log

• Skype

• Attività di navigazione

• Cronologia e video del motore di ricerca

• Attività programmi

• File

Assistenza e servizio clienti

Il servizio clienti offre non solo un supporto attraverso una live chat e anche grazie a uno scambio di e-mail, ma, negli Stati Uniti e nel Canada offrono anche un servizio di supporto in chiamata, totalmente gratuito.

mSpy è la migliore app di spionaggio?

Dalle recensioni sul sito ufficiale e sul web l’app è considerata una delle migliori, nel suo ambito, presenti sul mercato.

Non solo per i suoi prezzi accessibili e l’affidabilità che l’azienda si è guadagnata, ma soprattutto per la vastità di funzionalità disponibili, soprattutto legate alla varia gamma di social network che si offre di monitorare. È stata anche valutata positivamente per la sua interfaccia, che risulta essere intuitiva, semplice e facile da usare. Lo stesso commento è riferibile all’installazione, che richiede pochi e semplici passaggi.