Cosa fare durante il lockdown? Addobbare l'albero di Natale

Come passare il tempo durante il lockdown? Addobbando l'albero di Natale e postando gli addobbi sui social. L’hashtag è #ChristmasInNovember. Per combattere la tristezza di questo periodo storico, moltissime persone hanno cominciato ad addobbare casa con albero, palline e festoni fin dai primi giorni di novembre. A dimostrarlo è l'hashtag a tema diventato in pochi giorni virale.

Manca più di un mese all'inizio delle feste, ma è chiaro che le luci, le palline e le decorazioni riescono a portare un pizzico di gioia e di magia a delle giornate tristi e pesanti. Per il momento questa mania è diffusa soprattutto in Gran Bretagna, che già da una settimana circa è in lockdown, ma non si esclude che diventerà gettonatissima anche in Italia ora che sono state istituite alcune zone rosse. Insomma, quest'anno il Natale è arrivato a novembre e gli amanti delle feste non possono che essere soddisfatti. Quale modo migliore di questo per augurarsi che l'incubo Coronavirus possa leggermente ridursi tra oltre un mese?