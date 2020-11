Cosa si può fare nella zona rossa, arancione e gialla?

Roma - Il Governo Conte ha realizzato una cartina geografica con le regioni, caratterizzate dal colore (giallo, arancione e rosso) che indicano le restrizioni da rispettare. Cliccando sulla propria regione si possono leggere le regole, che vengono illustrate sotto forma di faq (domande frequenti). Si scopre allora che il governo ha accontentato gli albergatori, consentendo la ristorazione per i soli clienti anche nelle zone rosse. E che in Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria è possibile organizzare una riunione di condominio, mentre non è possibile incontrare amici e parenti non conviventi.

ZONE ROSSE

Si può far visita a parenti e amici non conviventi? No. «Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso».

Per spostarsi serve l’autocertificazione? Sì, bisogna «sempre essere in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti».

Si può prendere un caffé nelle stazioni di servizio delle strade extraurbane? No, i servizi di ristorazione delle aree di rifornimento restano aperti solo nelle autostrade.

I ristoranti degli alberghi sono aperti nelle zone arancioni e rosse? Sì, ma solo per i clienti che vi alloggiano.

Si può convocare la riunione di condominio? Sì, a certe condizioni: «E’ fortemente consigliato svolgere l’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale» e l’uso della mascherina.

I negozi al dettaglio delle zone rosse possono consegnare a domicilio? Sì, anche se sono temporaneamente chiusi al pubblico possono consegnare prodotti a domicilio, evitando contatti personali.

Chi lavora in uno studio professionale deve mettere la mascherina? Sì, è obbligatorio, a meno che non si stia in una stanza da soli.

E’ consentito organizzare pranzi, cene o feste in casa? «E’ fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi».

ZONA ARANCIONE

Si può fare una passeggiata? E attività motoria? Sì, dalle 5 alle 22.

Si può andare a caccia? Sì, ma solo dalle 5 alle 22.

Chi è separato o divorziato può andare a trovare i figli minorenni? Sì, anche tra comuni di aree differenti.

Si può andare nella seconda casa? Sì, ma solo dalle 5 alle 22 e se la casa di vacanza si trova nel proprio comune. Altrimenti si può andare soltanto per «porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili», come un tubo rotto, un crollo o la visita dei ladri.

Si può portare fuori il cane? Sì, ma a distanza dagli altri e senza creare assembramenti.

Si può uscire per andare in un negozio non alimentare? Sì, non ci sono limitazioni in base alla categoria dei prodotti.

Si può andare in bicicletta? Sì, purché a distanza di un metro dagli altri e per effettuare gli spostamenti consentiti. Dalle 5 alle 22 la bici si può usare per svolgere attività motoria all’aperto.

E’ consentito viaggiare in auto con persone non conviventi? Sì, ma rispettando le regole: solo il guidatore davanti, un passeggero dietro per ogni fila di sedili e mascherina per tutti (a meno che non ci sia il divisorio in plexiglas).

ZONA GIALLA

Ci si può spostare per accompagnare i figli dai nonni? «E’ possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio». Quindi solo in caso di estrema necessità.

Chi è sottoposto a quarantena può uscire di casa? No, c’è il divieto assoluto. A meno che non si sia in quarantena precauzionale e ci si rechi (con un mezzo privato) a fare il tampone.

Si può assistere un parente o un amico non autosufficiente? Sì, perché si tratta di una «condizione di necessità».

Si può andare nella seconda casa? Sì, purché anche la seconda casa si trovi in un comune dell’area gialla. Se invece si trova in area arancione o rossa si può andare solo in caso di danni gravi all’abitazione o altre emergenze e solo per il tempo di «sopperire a tali situazioni».

I mercatini di Natale sono consentiti? No, perché sono equiparati alle fiere e quindi nelle zone rosse non verranno allestiti almeno fino al 3 dicembre, scadenza del decreto.

Si può visitare una persona detenuta in carcere? Tra le 5 e le 22 sì, ma solo all’interno del proprio comune.

Si può ordinare un mobile e farselo montare a casa? Sì, il servizio rientra tra le esigenze lavorative.