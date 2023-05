Cosche e petrolio, sequestrati beni per 80 milioni

REGGIO CALABRIA, 29 MAG Beni per 80 milioni di euro sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria con il supporto operativo dello Scico e coordinati dalla Dda reggina. Il provvedimento ha riguardato 20 compendi aziendali, 60 immobili, 86 autoveicoli e un milione di euro in contanti ed ha colpito tre imprenditori reggini operanti prevalentemente nel settore del commercio dei prodotti petroliferi ed è stato eseguito in Piemonte, Lombardia, Trentino AltoAdige, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Calabria e Germania.

Il sequestro fa seguito all'operazione Petrolmafie Spa dell'aprile 2021 nella quale i tre furono arrestati. (ANSA).