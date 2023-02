Cospito: in 200 a manifestazione a Milano contro il 41bis

MILANO, 11 FEB È partito da piazza XXIV Maggio il corteo milanese a sostegno di Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto a Opera in regime di 41 bis e in sciopero della fame da oltre 110 giorni. Sono circa 200, al momento, le persone appartenenti alle associazioni anarchiche, di cui alcune provenienti anche dal Piemonte, che hanno aderito alla manifestazione, adesso dirette verso piazzale Lodi.

In testa al corteo, uno striscione con scritto "Contro il 41 bis per un mondo senza galere libertà per tutte e tutti", già esposto in occasione delle altre manifestazioni milanesi per Cospito.

Alcuni gavettoni e fumogeni sono stati lanciati in direzione dei giornalisti subito dopo la partenza del corteo. (ANSA).