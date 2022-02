Costantino ha 100 anni e 17 pronipoti

Alcara Li Fusi, Messina - Alcara Li Fusi festeggia i 100 anni di Costantino Zaiti, l'uomo più anziano del Comune in provincia di Messina. L'intera comunità è in festa per il ragguardevole traguardo raggiunto dal concittadino, molto stimato e considerato la memoria storica della città. Costantino, allevatore e agricoltore, è nato nel 1922, e visse il primo Dopoguerra e la Seconda Guerra Mondiale.

Tornato ad Alcara Li Fusi si è sposato e ha avuto tre figli. Vedovo dal 2017, ha festeggiato il compleanno attorniato dalla famiglia, dai suoi sei nipoti e da diciassette pronipoti.