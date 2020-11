Cotechino e tampone: le anticipazioni del Dpcm dicembre

Spostamenti vietati dal 20 dicembre al 6 gennaio, anche tra regioni in fascia gialla: parenti e seconde case vanno raggiunti prima del blocco, per impedire l’esodo del virus come accaduto in estate. E’ questa la principale novità data in arrivo col Decreto Conte del 3 dicembre. Dalla settimana precedente il Natale e fino al giorno dell’Epifania, non sarà più consentito muoversi tra regioni: meglio sfogarsi ora e subito, anche con gli acquisti, perché quei 15 giorni «spaventano parecchio» governo e Cts. Per scongiurare il fantasma della terza ondata a inizio 2021, potrebbero chiudere anche altri rubinetti per quelle due settimane, riaprendoli subito dopo, dal 7 gennaio, se contagi e ricoveri non tornassero a impennarsi proprio a cavallo dell’anno.

Sarebbero contemplate però delle deroghe, ad esempio per gli studenti fuori sede o per andare a trovare genitori anziani e soli. Sarà poi sempre consentito rientrare presso la propria residenza o domicilio: solo le seconde case dovranno essere raggiunte prima del 19 dicembre. Per chi invece in quel periodo andrà o tornerà dall’estero, l’esecutivo vuole introdurre l’obbligo di quarantena al momento dell’ingresso in Italia. Sembra confermato inoltre il coprifuoco alle 22, nonostante nella maggioranza ci sia chi preme per prolungarlo fino alle 24 proprio nelle due notti più a rischio, quelle del 25 e del 31. «Non possiamo permetterci allentamenti che agevolino riunioni nelle case e assembramenti nelle strade, questo è il momento della stretta: la curva epidemiologica è in discesa ma siamo ancora nel pieno della seconda ondata» ribadiscono i rigoristi.