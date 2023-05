Cottarelli: "Mi dimetto da senatore"

Milano - Il professore Carlo Cottarelli ha annunciato stasera, durante la trasmissione televisiva Che Tempo Che fa condotta da Fabio Fazio su Rai Tre, che la prossima settimana si dimetterà da senatore della Repubblica.

Cottarelli era stato eletto in settembre nelle file del Partito Democratico e ha sostenuto Stefano Bonaccini nella corsa per la segreteria del partito. Tuttavia, ha avuto parole di condivisione per la linea politica di Elly Schlein. Era stato candidato da Enrico Letta.

Originario di Cremona, 69 anni, economista, dal 2013 al 2014 Cottarelli è stato Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, nominato dal governo Letta. Dal 2014 al 2017 ha ricoperto il ruolo di direttore esecutivo del FMI. Dal 2017 è stato direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici Italiani dell'università Cattolica di Milano e visiting professor presso l’università Bocconi. Il 28 maggio 2018, in una situazione politica di stallo a più di ottanta giorni dalle elezioni politiche, è stato incaricato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di formare un nuovo governo, incarico che Cottarelli ha accettato con riserva (ha poi rimesso il mandato il 31 maggio). Alle elezioni politiche del 2022 è stato candidato al Senato nel collegio uninominale Lombardia - 11 (Cremona), sostenuto dalla coalizione di centro-sinistra in quota Partito Democratico, dove ha ottenuto il 27,37% dei voti, arrivando secondo dietro alla candidata del centro-destra Daniela Santanchè. Tuttavia risulterà eletto senatore al proporzionale, in quanto capolista del Partito Democratico nel collegio plurinominale Lombardia.

Il 13 ottobre 2022 era entrato a Palazzo Madama.