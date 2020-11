Covid-19: perché è corsa all'acquisto di Lattoferrina

Cercasi lattoferrina disperatamente. Introvabile nelle farmacie, la lattoferrina sta andando letteralmente a ruba in tutta Italia. Il motivo? La pubblicazione di una ricerca condotta dall’Università di Tor Vergata secondo cui la lattoferrina funzionerebbe contro il Covid-19. Dallo studio, pubblicato a luglio ma tornato in auge nelle ultime settimane, emerge che la lattoferrina – proteina globulare presente soprattutto nel latte materno e animale - avrebbe il potere di combattere i microbi e sottrargli il ferro che usano per proliferare.

La ricerca sulla lattoferrina e i dubbi degli esperti

L’ipotesi è che, attraverso le sue proprietà antinfiammatorie, la lattoferrina possa evitare quei processi infiammatori gravi che si vedono nei malati e aiutare a risolvere la malattia più velocemente. Sulla sua efficacia hanno già avuto modo di esprimersi diversi esperti. Per l'Efsa, Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare con sede a Parma, nulla fa pensare che la lattoferrina sia efficace contro alcun virus, ma ha comunque un effetto modulante sul sistema immunitario.

Essendo un integratore alimentare, la lattoferrina aiuta a stimolare le naturali difese immunitarie dell’organismo anche se non può essere in alcun modo considerata un sostitutivo o un’alternativa rispetto alle terapie mediche farmacologiche.

Boom di vendite in tutta Italia

Male non fa, insomma, a patto che sia utilizzata come supporto e non come terapia, e questo spiegherebbe anche il boom di vendite di lattoferrina a cui stiamo assistendo nell’ultimo periodo. Ormai scomparsa dagli scaffali della maggior parte delle farmacie, dopo la diffusione della ricerca dell’Università di Tor Vergata e il passaparola sui social network, la vendita di lattoferrina è schizzata alle stelle nonostante non vi sia alcuna dimostrazione scientifica della validità di questo integratore.

Intanto i ricercatori di Tor Vergata, per risolvere i dubbi sull’efficacia di questa sostanza, hanno annunciato nuove sperimentazioni.

Dove acquistare la lattoferrina

