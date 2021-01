Covid-19, su Whatsapp arriva l’esito dei tamponi

A Messina arriva una novità per avere informazioni e risposte sull’esito dei tamponi. Da ieri, infatti a Messina si può chiedere l’esito dei tamponi con Whatsapp.



Conoscere in maniera più rapida possibile il risultato del proprio tampone molecolare tramite Whatsapp. Questo è il nuovo servizio attivato dall’Ufficio Commissariale dell’Asp di Messina diretto da Marzia Furnari che lancia questo nuovo servizio che darà la possibilità, a chi ha effettuato un tampone molecolare, di chiedere notizie sul risultato proprio attraverso una chat di Whatsapp.

Come funziona il servizio?

Per aprire la chat bisogna collegarsi a questo link: https://wa.me/message/BLWZDY6OIAWZH1.



Il servizio è attivo dalle 9 alle 19, tutti i giorni e si somma ai numeri di telefono e agli indirizzi di posta elettronica che già erano stati attivati dall’Azienda Sanitaria Provinciale.

L’obiettivo è quello di riuscire a venire incontro alle numerose richieste delle tante persone che hanno segnalato di essere rimaste in casa, in attesa dei risultati. Negli ultimi mesi, soprattutto durante queste settimane che a Messina hanno portato a una crescita importante del contagio, sono state tantissime le segnalazioni da parte di cittadini chiusi in casa in attesa dei risultati. Tanti ritardi e mancate comunicazioni che hanno costretto decine di famiglie a rimanere in casa senza sapere cosa fare, se non attaccarsi al telefono per ore e mandare innumerevoli mail aspettando una risposta. Da oggi sarà possibile farlo anche attraverso Whatsapp.