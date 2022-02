Covid, 300 siciliani al mese salvati da vaccini, un milione rischia ancora

Ragusa - Nella regione più no vax d'Italia, il vaccino anti Covid ha salvato 2.770 siciliani - oltre 300 al mese - ed evitato più di 10mila ricoveri e 66mila infezioni: non sono numeri quelli dell'Iss, ma persone scampate alla morte o al ricovero nel 2021. Oltre metà delle vite salvate avevano superato gli 80 anni, ma sono centinaia i sopravvissuti anche tra under 60 e i giovani. Nell'ultimo mese però il calo dei contagi, ospedalizzazioni e la prospettiva dell'abolizione di green pass e obbligo vaccinale entro l'estate, hanno frenato la campagna vaccinale.

Da aprile l’assessorato alla Salute inizierà a chiudere gli hub deserti, quando ci sono quasi 680mila siciliani dai 5 anni in su che non hanno ricevuto nemmeno una dose e ben 878mila i ritardatari della terza: sottraendo i guariti, almeno un milione di persone sono attualmente scoperte e potenzialmente ancora a rischio. Ce l’abbiamo fatta a uscire dalla pandemia anche senza di loro? La risposta è affidata alla durata del booster e agli eventuali sviluppi della variante Omicron 2 del virus.