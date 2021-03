Covid, 5 colori: la nuova mappa dell’Italia

Roma – Sempre più ingarbugliato districarsi sulla cartina del Covid nazionale tra le nuove zone “arancione scuro”, in cui non si far visita ai parenti neanche una volta al giorno, e le micro aree rosse presenti anche all’interno di regioni colorate altrimenti. La redistribuzione delle fasce di rischio contemplata dal Dpcm firmato e illustrato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, entra ufficialmente in vigore da oggi, lunedì 8 marzo. In sintesi, la Campania dall’arancione passa al rosso, prolungato pure in Basilicata e Molise. La Lombardia ha già proclamato con una propria ordinanza l’arancione rafforzato, dal 5 al 14 marzo. Veneto e Friuli transitano da giallo ad arancione “normale”.

In questa fascia restano anche Piemonte, Umbria, Abruzzo, Toscana e Marche: queste ultime due però col rosso che s’allarga a macchia d’olio. Emilia e Romagna divise in due: la prima arancio, la seconda rossa. Molte conferme anche in fascia gialla: Calabria, Puglia, Lazio, Valle d’Aosta, Liguria (Ponente escluso) e naturalmente Sicilia. Solo in Sardegna splende il bianco. Il tutto al netto delle mini red zone circoscritte a focolai locali - attive un po’ su tutta la penisola, inclusi due comuni palermitani - e delle maggiori restrizioni ordinate a livello territoriale, laddove si registrino impennate di contagi sospette o repentine, come la chiusure delle scuole, in corso anche questa in alcune province dell’Isola.