Covid, 767 positivi in provincia di Ragusa

Ragusa - Nessun decesso e ricoveri in calo in provincia di Ragusa. I guariti, da inizio pandemia, sono 6.457. Gli attuali positivi sono 767 (di cui 729 in isolamento domiciliare e 11 in Rsa). I ricoverati sono 27: invariato il numero in Terapia intensiva (7), ma scendono i ricoveri ordinari (ieri erano 31). Da inizio pandemia sono stati eseguiti: 85.662 tamponi molecolari, 22.051 test sierologici, e 132.269 tamponi rapidi. Ecco i positivi in isolamento domiciliare comune: Acate 19, Chiaramonte Gulfi 23m, Comiso 66, Giarratana 9, Ispica 13, Modica 126, Monterosso Almo 2, Pozzallo 28, Ragusa 176, Santa Croce Camerina 10, Scicli 29, Vittoria 207, fuori sede 21.