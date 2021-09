Covid, a Comiso e Vittoria “zona arancione” prorogata fino al 14 settembre

Vittoria - È stata prorogata fino a martedì 14 settembre la “zona arancione” a Comiso e Vittoria, in provincia di Ragusa. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, appena firmata. Nei due Comuni continuerà a essere consentita l’attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, pur mantenendo il limite massimo di quattro persone al tavolo (tranne che per i conviventi). Per qualsiasi chiarimento si rinvia alle Faq dell’assessorato alla Salute, pubblicate nei giorni scorsi.