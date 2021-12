Ragusa - Sale a ritmo costante il numero dei positivi Covid nel ragusano, mentre i decessi sono stabili, 379. Sono in tutto 774 i contagiati alla data del 23 dicembre, di cui 740 in isolamento, 28 ricoverati, 2 in foresteria. L'aumento di positivi su ieri è di 51 unità.

I dati per Comune: Acate 18, Chiaramonte Gulfi 4, Comiso 52, Giarratana 10, Ispica 15, Modica 113, Monterosso Almo 8, Pozzallo 91, Ragusa 331, Santa Croce Camerina 6, Scicli 19, Vittoria 73.