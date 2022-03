Covid, altro morto nel ragusano: il totale è 512

Ragusa - Scendono i positivi al Covid nel Ragusano ma si registra un altro decesso nelle ultime 24 ore: si tratta di una donna di 86 anni. Sale così a 512 il totale delle vittime dell'epidemia nella provincia iblea. Attualmente i positivi sono in tutto 5.436 (ieri erano 5.616), di cui 5.387 in isolamento domiciliare e 49 ricoverati in ospedale.

Il dettaglio del numero di contagi nei comuni: Acate 100, Chiaramonte Gulfi 133, Comiso 363, Giarratana 44, Ispica 397, Modica 1.194, Monterosso 40, Pozzallo 389, Ragusa 1.439, Santa Croce Camerina 152, Scicli 546, Vittoria 590.