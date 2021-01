Covid e diabete, azzerare la disparità di accesso alle cure

Ragusa - La riduzione delle attività ospedaliere nel primo semestre del 2020 è del 40% in meno rispetto all’anno precedente, circa 309 mila ricoveri in meno a livello nazionale. Dati ancora più allarmanti sulla riduzione delle ricette per prestazioni specialistiche. 34 milioni di ricette in meno pari al 58% rispetto all’anno precedente.

Sono i risultati allarmanti che emergono dal report dalla Simdo, la Società italiana metabolismo diabete obesità, che lancia un appello alle autorità sanitarie, sugli effetti che la pandemia del Covid-19 ha avuto nel Sistema sanitario nazionale.

“L’obiettivo del report- scrive il Presidente della Simdo Sicilia , il dott. Raffaele Schembari-, è di “contribuire ad evidenziare l’allarmante disparità che emerge sull’accesso ai servizi sanitari nazionali tra pazienti Covid e non Covid. Il sistema sanitario nazionale continua infatti a faticare nel reggere l’urto della pandemia, con ricadute sulla prevenzione, l’assistenza ospedaliera e quella territoriale, e una disparità crescente tra Nord e Sud”.

Nel corso del 2020 i destinatari dei servizi sanitari sono stati prevalentemente pazienti Covid, - ribadiscono dalla Simdo - “sospendendo o posticipando servizi e prestazioni fondamentali anche alla prevenzione e alla gestione di patologie non Covid, delineando un terribile nuovo profilo di diseguaglianza di accesso alle cure tra pazienti”. Questo - sottolineano dalla Simdo - ha portato a un “allentamento della sorveglianza verso altre importanti patologie, causa l’abnorme impegno richiesto a tutto il personale sanitario e alle strutture preposte per far fronte ai contagi”. L’obiettivo fondamentale per il 2021, oltre al Piano nazionale vaccini anti-Covid - auspicano dalla Simdo - sarà di far rientrare gradualmente nel circuito della presa in carico del Servizio sanitario nazionale i pazienti non Covid, “al momento emarginati dal programma di cure nazionale”. Per riuscire nell’intento, la Simdo propone un Piano nazionale che disciplini e sviluppi quanto necessario, “nella consapevolezza che un secondo anno di emarginazione per questi pazienti è assolutamente impensabile”.