Covid, c’è pure la variante milanese: può ridurre la protezione immunitaria

Milano - Non coinvolge la proteina Spike e quindi, contrariamente agli allarmismi che già circolano su diverse testate giornalistiche, non influisce sulla infettività del virus. Però potrebbe essere coinvolta nella risposta immunitaria dell’organismo: è la nuova variante del Covid scoperta dai virologi della Statale di Milano, dopo aver analizzato i campioni virali raccolti da due medici del capoluogo lombardo ammalatisi a marzo scorso.

Lo studio scientifico, appena pubblicato sulla rivista Emerging Microbes & Infections, si addentra in particolari estremamente tecnici su genomi, proteine, interferoni. La sostanza è che “la modificazione scoperta può essere un fattore in grado di alterare i meccanismi patogenetici e avere conseguenze sulla diffusione del virus nell'organismo umano infettato e sull'evoluzione clinica della malattia” spiega il prof. Pasquale Ferrante, direttore della struttura Istituto Clinico Città Studi e coordinatore della ricerca.

Con le sue 30mila basi, il genoma del Covid i è enorme rispetto agli altri virus: l’Hiv è di 9mila basi e quello dell’epatite C di 10mila. Per questo tra varianti e varianti di varianti, il Sars-Cov-2 è già arrivato a oltre 4mila modifiche dalla comparsa, un anno fa, del ceppo originario. Tuttavia soltanto alcune sono rilevanti - come l’inglese, la sudafricana e la brasiliana - perché capaci di conferire al virus maggior potere infettivo e, come in questo caso, di la risposta immunitaria dell’ospite, mettendo in serio rischio l’efficacia dei vaccini fin qui prodotti. Le analisi su questa nuova appendice "milanese" vanno avanti.