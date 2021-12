Covid casa riposo, a Modica operatori senza green pass. Intervengono CC

Modica - Chiedevano ai parenti che si recavano in visita di esibire il Green pass per accedere alla struttura, ma tre operatori sanitari e il titolare della casa albergo ne erano sprovvisti.

I carabinieri della Compagnia di Modica, nell’ambito di una campagna di ispezioni e controlli sulle residenze assistenziali per anziani e volte a garantire il rispetto delle norme per la corretta profilassi dal virus e per il rispetto dell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, hanno sanzionato 4 persone perchè prive del certificato di avvenuta vaccinazione.

Nel corso dell'attività di verifica, all'interno della casa albergo per anziani a Modica, nel quartiere Sorda, i militari dell’arma hanno rintracciato tre dipendenti privi di certificazione anticovid, nonchè il titolare della struttura al quale erano demandati i controlli.

Proprio il personale destinato al contatto diretto con gli anziani rappresenta un potenziale anello di debolezza nella strategia di tutela al possibile contagio degli anziani ospiti, in un periodo in cui si assiste al moltiplicarsi dei contagi.

Le quattro persone sono state sanzionate.