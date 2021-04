Covid, col “libera tutti” fino a 1.300 morti al giorno: lo studio segreto

Roma - C’è uno studio dell’autorevole Fondazione Bruno Kessler, che collabora con Iss e ministero della Salute, dietro il no alle riaperture chieste dal centrodestra. Una relazione, datata 16 aprile, mai resa pubblica dal governo ma che il Corriere della sera è riuscito a intercettare. Ebbene secondo il modello statistico elaborato da matematico-epidemiologo Stefano Merler, se l’Rt ricresce a 1 (cosa più che probabile a seguito delle riaperture) da oggi al 15 luglio dovremmo continuare a fare i conti con 200/300 morti circa al giorno. Se sale a 1,1 il rischio è di un aumento costante dei decessi fino ad arrivare a metà luglio a 600 al giorno. A 1,25 il disastro: fino a 1.200/1.300 vittime al giorno. Si parla naturalmente delle previsioni in uno scenario di «liberi tutti», in cui cadrebbero ulteriori restrizioni come richiesto da Salvini, Meloni e alcune categorie di lavoratori più penalizzati.

Nei calcoli Merler tiene conto anche dell’abbassamento della letalità del virus indotto dalle vaccinazioni, il cui ritmo sarà strategico per evitare il peggio. Secondo un’altra simulazione, se il riavvio della zona gialla fosse stato rimandato al 12 maggio i decessi giornalieri avrebbero potuto essere la metà: 100. Ritardare di due settimane la ripartenza avrebbe inaftti voluto dire aprire con un numero di casi giornalieri decisamente inferiore a quello attuale. E’ su questi numeri che si basa il “rischio calcolato” illustrato dal premier Mario Draghi nell’ultimo decreto. “Adesso c’è un po’ di margine ma è minimo - conclude il Corriere -. Non possiamo fare crescere l’Rt sopra l’1 e partiamo già da 0,81. Dunque, il tesoretto che abbiamo, è di 0,2 Il timore è che essendo l’incidenza ancora elevata, la curva dei contagi possa ricrescere in fretta, costringendo a nuove chiusure”.