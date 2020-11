Covid: concerto live su ANSA a Taormina,oltre 6.000 contatti

TAORMINA, 16 NOV "Portare la musica e la bellezza a casa della gente con una diretta streaming, in questi giorni di sconforto e isolamento per molte famiglie, è stata un'esperienza esaltante. Ringraziamo l'Ansa per lo stimolo e rilanciamo: mettiamo a disposizione il Teatro Antico di Taormina per condividere senza confini di spazio l'emozione di vivere anche a distanza e 'al tempo del Covid', i luoghi della nostra storia millenaria". Lo ha detto Gabriella Tigàno, archeologa e direttrice del Parco Archeologico Naxos Taormina, al termine del concerto senza pubblico ospitato ieri al Teatro Antico e trasmesso in diretta live streaming sul sito dell'Ansa, nell'ambito di un progetto lanciato dall'agenzia di stampa per promuovere l'ascolto e la condivisione sul web di spettacoli e musica dai teatri e dai siti monumentali, chiusi dalla fine di ottobre insieme ai musei per i rischi collegati all'epidemia covid. Migliaia i contatti da smartphone, tablet e pc, con picchi, durante la diretta, di oltre 6.000 visualizzazioni in contemporanea.

"Apprezzamenti per il progetto e per il suo valore sociale e culturale" sono stati espressi dall'assessore dei Beni culturali della Regione Siciliana, Alberto Samonà: "Permettere a tutti di poter assistere a un'iniziativa nonostante le difficoltà e i divieti di questo periodo è un modo per vivere la magia e la suggestione di luoghi unici; allo stesso tempo, è un segnale di vicinanza agli artisti che stanno vivendo un periodo difficile per la crisi economica dovuta allo stop".

Di scena la storica "Orchestra a plettro Città di Taormina", che ha compiuto 110 anni di attività. Sul palco 27 elementi, la più giovane appena maggiorenne, il più anziano con 81 primavere alle spalle. Diretti dal maestro Antonino Pellitteri, hanno eseguito una dozzina di celebri colonne sonore cinematografiche composte da Morricone, Rota, Piovani, Bacalov e Piazzolla.

Mentre l'Intermezzo della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni ha aperto e chiuso l'evento. Alla realizzazione della diretta streaming dell'Ansa, insieme al Parco Naxos Taormina, hanno partecipato la Fondazione Taormina Arte Sicilia e il Taormina Film Fest . Partner tecnologico per la diretta Videobank. (ANSA).