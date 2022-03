Covid, da lunedì la Sicilia rientra in zona bianca

Da lunedì la Sicilia torna in zona bianca. Lo ha deciso la cabina di regia del ministero della Salute. "Come sempre, dall'inizio di questa emergenza, dobbiamo essere prudenti.

Ancora adesso si curano malati ed ancora adesso si riempiono le corsie. Per fortuna, in entrambi i casi, ciò accade molto di meno.

Torniamo a respirare e a vivere con ottimismo, ma restiamo attenti e proteggiamo la nostra normalità". Lo ha detto, su Facebook, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, annunciando così il passaggio dell'Isola dalla zona arancione a quella bianca.