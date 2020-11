Covid, domani le nuove misure nazionali e regionali

Ormai anche per noi giornalisti è diventato uno strazio. Non si fa in tempo a dare un appuntamento, una data per un vertice, che il giorno già viene cambiato tutto. E’ frustrante. Il nuovo punto tra governo, regioni e comitato tecnico scientifico – per decidere ulteriori strette per le differenti aree colorate (e che dovrebbe far luce anche sul mistero della Campania ancora “gialla”) – è stato anticipato da domenica 15 a domani, venerdì 13 novembre. Ordinanze e Dpcm che dovrebbero durare almeno due settimane per avere effetto, ma che è già tanto se durano un paio di giorni. Incluso l’ultimo di inizio novembre, che sarà nuovamente superato tra poco più di 24 ore.

Solo ieri Abruzzo, Basilicata, Liguria, Umbria e Toscana sono diventato arancioni e già Palazzo Chigi si prepara a ricolorarne altre 4 domani: Emilia Romagna, Veneto e Friuli e quella Campania che nessuno capisce come possa aver superato anche la seconda stretta, restando in zona “gialla” dopo le scene da terzo mondo viste negli ospedali. Tanto che si è reso necessario l’invio, oggi, dei soldati dell’esercito per allestire triage e presidi sanitari di supporto a quelli pubblici al collasso. Ormai la prospettiva di intervento del consiglio dei ministri è a due giorni. Manca completamente la prospettiva: un intervento unico, armonico e risolutore che faccia anche chiarezza tra norme ed eccezioni – assunte anche a livello comunale - che separano le vite di cittadini distanti solo qualche centinaio o decina di chilometri. Una cosa sola è certa nel mare di incognite: qualunque nuova misura presa, sarà in senso restrittito e non certo concessivo. Le limitazioni, in questa fase, sono destinate solo ad aumentare.