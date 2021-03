Covid, è morto Raoul Casadei

Cesena - È morto Raoul Casadei, il re del ballo liscio: aveva 83 anni, era ricoverato da martedì 2 marzo all’ospedale Bufalini di Cesena per Covid.

News Correlate Coronavirus, in ospedale Raoul Casadei

Il musicista e compositore aveva fatto ballare e innamorare generazioni di italiani con successi come «Romagna mia» e «Ciao mare».

Nell’ultima intervista, Casadei aveva raccontato della sua vita a Gatteo a Mare, in quello che chiamava «il Recinto Casadei»: «La cosa più bella della mia vita», l’aveva definito», «dove viviamo in tanti: le mie figlie con i fidanzati, mio figlio Mirko, che è già nonno; mangiamo spesso insieme, coltivo l’orto per tutti, faccio il vino biologico e vado a prendere il pesce dalle barche».