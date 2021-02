Covid e Sicilia, Ragusa meglio di tutte: la prospettiva sulla distanza

Ragusa – Da prima a sesta nella classifica nazionale in 24 ore, ieri è sceso tutto in Sicilia: infezioni, decessi, ricoveri ordinari e straordinari. Solo le rianimazioni sono leggermente aumentate. Diminuiscono pure i tassi di contagio: a 3,6% su tutti i tamponi e a 8,4 sui soli molecolari. Ragusa il territorio con meno casi, 13 a pari merito con Enna: anni luce dai 345 di Palermo, quasi la metà del bollettino regionale. Se è difficile stare dietro al ballo dei dati giornalieri, quelli sulla distanza ci forniscono una traccia più esatta di ciò che sta realmente accadendo sull’Isola. Secondo l’ultima analisi della Fondazione Gimbe tra il 27 gennaio e il 2 febbraio, rispetto alla settimana precedente, risultano in miglioramento anche gli indicatori relativi alla casistica per 100mila abitanti e al rapporto positivi/casi testati. Così come è calata la soglia di saturazione dei posti letto occupati da pazienti Covid.

E’ alla “materia prima” di questi numeri, i contagi, che bisogna dare la sforbiciata. Gettando la sguardo ancora più lontano, “le preoccupazioni manifestate per la Sicilia sembrano essere rientrate in quanto negli ultimi sette giorni si è assistito a una vera e propria inversione di tendenza, evidenziando una decompressione dello stress sanitario” scrivono gli statisti della piattaforma CoViSTAT19. Le misurazioni a lungo termine indicano che in Sicilia dal 10 gennaio al 4 febbraio gli Rt – relativi alla popolazione e ai tamponi eseguiti – sono scesi entrambi di oltre il 4% attestandosi allo 076%. Nella tenda dei risultati locali (foto) la provincia di Ragusa, sulla distanza, ha staccato oggi anche quelle di Enna e Agrigento sulla media di casi quotidiani per 10mila abitanti.