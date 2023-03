Covid, Fontana: indignato dalle illazioni di Crisanti

MILANO, 06 MAR Le parole del microbiologo Andrea Crisanti, senatore e consulente della procura di Bergamo per l'inchiesta Covid, "mi hanno molto indignato, più che darmi fastidio. Mi ha indignato che pretenda che teorie, frutto di sue valutazioni del tutto personali, debbano diventare oggetto addirittura di un processo". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico di Humanitas University. Per il governatore si tratta di "illazioni, assolutamente rispettabili" ma "di uno che, come l'aveva definito Palù (presidente dell'Aifa ndr), è un microbiologo esperto di insetti". (ANSA).