Gerry Scotti ricoverato in terapia intensiva per Covid

Il popolare conduttore di Canale 5 Gerry Scotti è stato ricoverato per una decina di giorni nel reparto di terapia intensiva, in seguito all’aggravarsi delle difficoltà respiratorie delle condizioni di salute. La notizia è trapelata oggi che le condizioni di salute del presentatore di «Chi vuol essere milionario» sarebbero in miglioramento. Anzi, sarebbe stato già trasferito in un reparto a più bassa intensità di cura, anche se non è noto di quale ospedale milanese.

Era stato proprio lui, il 26 ottobre scorso, a dare l’annuncio ai fan di aver contratto il covid. «Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l'affetto e l'interessamento» aveva scritto sul profilo Instagram. Poi nessuna notizia: il peggioramento del quadro clinico, di cui abbiamo appreso ora, l’ha costretto chiaramente lontano da casa, pc e tastiera. Ora l’augurio è di ricevere presto conferma delle buone notizie, possibilmente da lui stesso sul suo profilo social.