Covid, gli effetti a lungo termine in chi è guarito: il 30% ha una ricaduta

Roma – Si torna a parlare del cosiddetto «Long Covid», ovvero gli strascichi dell’infezione su chi ne ha superato la fase acuta. Uno studio pubblicato in questi giorni sul British Medical Journal confronta con la popolazione generale 47.780 soggetti - bilanciati per età, sesso, etnia e fattori di rischio - dimessi dagli ospedali durante la prima ondata. I risultati dicono che il 29,4% dei pazienti ospedalizzati per Covid ha avuto un secondo ricovero entro 140 giorni dal primo, e il 12,3% è deceduto. Non solo: rispetto al resto della popolazione, il rischio di sviluppare problemi respiratori in chi è già stato ricoverato si moltiplica per 6; diabete o pericolose complicazioni cardiovascolari per 4,8; malattie renali per 1,5 e quelle epatiche per 0,3. Anche tra i giovani, il rischio riguarda ogni età. E’ solo l’ultimo di una serie di studi che, da quando è scoppiata la pandemia, segnalano la possibilità per una buona fetta di guariti di incorrere pericolose ricadute. Un carico che la fragile sanità pubblica, già costretta a rinviare gli screening tumorali, non è certo in grado di assumersi.

Un’altra recente indagine, effettuata su 1.775 veterani americani ricoverati per Covid, ha rivelato che il 20% è andato incontro a un secondo ricovero e il 9% è deceduto a due mesi dalle dimissioni. Altre ricerche ancora rilevano difficoltà neurologiche di lunga durata. E parliamo solo di studi condotti sui ricoverati, che non considerano i milioni di individui che hanno sviluppato l’infezione in forma più lieve, si sono curati a casa da soli e delle cui condizioni di salute - attuali e future - non sappiamo nulla. Di sicuro il Coronavirus non danneggia solo i polmoni, nell’immediato, ma è una vera propria patologia sistemica in grado di coinvolgere l’intero organismo anche a distanza, quando il peggio sembra passato. A ciò rimedieranno sempre loro: i vaccini. I sieri infatti, come abbiamo sottolineato di recente su Ragusanews, se non sempre sono in grado di inibire una nuova positività sicuramente bloccano i sintomi gravi che portano al ricovero, determinando di fatto l’emergenza sanitaria e le conseguenti chiusure.