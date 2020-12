Covid, il virus sta mutando

La mutazione del Coronavirus anima il dibattito scientifico. Questa seconda ondata si sta comportando in maniera diversa rispetto alla prima fase. Ma in che modo? Secondo alcuni studi il virus è mutato e queste queste mutazioni potranno determinare il corso della pandemia. «In Italia circolano 13 diversi ceppi virali, ma la mutazione DG614 che abbiamo individuato lo scorso marzo e che ha reso il virus più contagioso è stata trovata nel 98% delle sequenze genomiche italiane depositate in banca dati. Cosa ci dicono questi risultati? La patogenicità del virus non è cambiata: non è diventato più o meno cattivo». Lo sostiene Massimo Ciccozzi, responsabile dell'Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, fra gli autori dello studio firmato con numerosi autori fra cui Davide Zella dell'Istituto di Virologia umana del Maryland, Usa, e Marco Salemi dell'Università della Florida, e pubblicato al momento sul portale 'MedRxiv'. «Questo virus muta - spiega Ciccozzi - ma le mutazioni sono indotte dal nostro sistema immunitario, dunque è in corso una sorta di adattamento. Sono convinto che alla fine si “arrenderà”, complice la vaccinazione, e si adatterà a noi. E la buona notizia è che le mutazioni che vediamo non sembrano coinvolgere la proteina Spike, su cui si basano i vaccini a mRna ormai in arrivo».

Il “nuovo ceppo inglese”

Pochi giorni, infatti, il segretario alla Salute britannico, Matt Hancock, ha annunciato che è stato identificato un nuovo ceppo di coronavirus. Il ceppo sembra diffondersi in maniera più rapida. Hancock, parlando alla Camera dei Comuni, ha spiegato che il nuovo ceppo potrebbe spiegare l'aumento dei contagi rilevato negli ultimi giorni nel Sud Est dell'Inghilterra, una zona del Paese ora sottoposta in larga parte alle restrizioni di livello 3, le più rigide. Gli effetti della mutazione, però, stando a quanto ha sottolineato il segretario della Salute britannico non avrebbero conseguenze sui vaccini.

Tra i primi a parlare di mutazione significativa del virus responsabile della Covid, sono stati gli scienziati dello Scripps Research Institute in Florida. Questa pre-pubblicazione (resa nota dalla Cnn) non punta tanto sulla virulenza quanto, piuttosto, sulla trasmissibilità. E’ il principio in base al quale il virus stesso non ha interesse, se così vogliamo dire, a sterminare quanto più persone possibili ma piuttosto ad adattarsi all’“ospite” per avere più possibilità di diffondersi.

Detto ciò, non sono i primi ad aver studiato e analizzato la mutazione del virus. «I virus con questa mutazione sono molto più infettivi di quelli senza la mutazione nel sistema di coltura cellulare che abbiamo usato» spiega il virologo di Scripps Research, Hyeryun Choe. Secondo il virologo la mutazione ha avuto l'effetto di aumentare notevolmente il numero di picchi funzionali sulla superficie virale: «Il numero, o densità, dei picchi funzionali sul virus è 4 o 5 volte maggiore a causa di questa mutazione» dice Choe.

La proteina Spike e la mutazione D

I ricercatori hanno notato che la prima mutazione, denominata D614G, è stata identificata in Europa (in particolare in Italia) lo scorso febbraio. La mutazione colpisce la proteina spike sulla superficie esterna del virus, da cui prende il nome il coronavirus. E il picco è di particolare importanza, perché permette al virus di sopravvivere attaccandosi alla cellula ospite prima dell’infezione. I veicoli preferiti dal virus? Le mucose del naso e degli occhi. Secondo i ricercatori il virus si sta evolvendo, tanto che la mutazione, stando allo studio portato avanti in laboratorio, era quasi 10 volte più contagiosa rispetto ad altri ceppi. Le analisi genomiche che dimostrano che questo ceppo, rispetto ai precedenti, è diventato quello dominante potrebbero spiegare perché il nuovo coronavirus si è diffuso così ampiamente in Europa, negli Stati Uniti e in America Latina.

Secondo un altro studio, invece, il virus SarsCoV2 muta ma, al tempo stesso, non sembra essere diventato più contagioso per l'uomo: la buona notizia arriva dall'analisi dei genomi virali prelevati da oltre 46.000 malati di Covid in 99 Paesi del mondo. Lo studio, coordinato dall'University College di Londra (Ucl) e pubblicato sulla rivista Nature Communications, documenta più di 12.000 mutazioni, ma nessuna sembra aver dato un particolare vantaggio evolutivo al coronavirus.

Continuare il monitoraggio sarà fondamentale anche nei prossimi mesi, spiegano gli esperti, in modo da poter adattare i futuri vaccini alle eventuali forme mutanti. In questa fase «dobbiamo restare vigili», affermano i ricercatori, perché il vaccino potrebbe aumentare la pressione selettiva sul virus favorendo la comparsa di nuove forme mutanti. «Siamo convinti che riusciremo a individuarle prontamente in modo da adattare i vaccini per tempo, se necessario» rassicura il coordinatore dello studio, Francois Balloux dell'Ucl.

E' dello stesso parere anche l'immunologa Antonella Viola dell'Università di Padova, che sottolinea come SarsCov2 sia «piuttosto stabile: emergono ogni tanto delle varianti, ma per ora quella che si è diffusa da noi è sempre la stessa. I vaccini in studio sono efficaci verso la variante che circola e alcuni in particolare, come quello di Pfizer e Moderna, hanno questa caratteristica: se tra un anno il virus fosse mutato sarebbe facile adattarli».

Finora sono 12.706 le mutazioni individuate nel genoma di SarsCoV2, indotte per lo più dall'azione del sistema immunitario dell'uomo: di queste, 398 si sono sviluppate in più occasioni e in maniera indipendente. I ricercatori ne hanno esaminate in particolare 185 che durante la pandemia sono comparse almeno tre volte in modo indipendente. Collocandole nell'albero evolutivo del virus, hanno potuto osservare che nessuna di queste ha dato un particolare vantaggio ai virus portatori. Nessuna mutazione ha aumentato la trasmissibilità, neppure la famosa mutazione D614G della proteina Spike.