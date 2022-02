Covid, in futuro il tampone si farà in un soffio

Roma - Un dispositivo simile all'etilometro con cui è possibile diagnosticare la positività al Covid-19 in meno di 5 minuti, anche nelle persone asintomatiche, con una accuratezza identica al tampone molecolare. E’ sufficiente soffiarci dentro per 10 secondi: il "reagente" del nuovo apparecchio in questione è uno spettrometro, tarato sui composti organici volatili esalati dai contagiati. L’Università tecnologica di Nanyang, in Cina, ha creato dei modelli adatti per uno screening di massa in breve tempo.

Uno degli inconvenienti è che la maggior di questi strumenti sono ingombranti e difficilmente portatili, ma gli scienziati stanno lavorando per realizzarne di più agili e forse, chissà, un giorno anche per uso domestico. La sperimentazione è stata condotta finora negli ospedali e all’aeroporto di Singapore, ed è stato rilevato un tasso di falsi negativi del 3,8% e di falsi positivi dello 0,1%, paragonabile ai test Rt-Pcr, ma con la differenza che questo esame può essere completato in neanche 5 minuti e con molti meno fastidi rispetto al cotton fioc nel naso. Naturalmente la speranza è che, per quando il dispositivo sarà disponibile in Italia, il virus se ne sia già andato da un pezzo.