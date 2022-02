Covid, in Sicilia i primi vaccini Novavax: dall'1 marzo le quarte dosi

Ragusa - A giorni in Sicilia le prime 84 dosi del nuovo vaccino Novavax e il primo1 marzo via alla quarta dose di vaccino anti Covid per tutti gli ultra 12enni con deficit immunitario, ovvero con "marcata compromissione della risposta immunitaria" e che hanno già completato il ciclo vaccinale con tre dosi. Lo annuncia il dipartimento Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico di Palazzo d’Orleans, che ha diffuso anche l'aggiornamento statistico sull’epidemia.Per la sesta settimana consecutiva l’Isola registra un calo di ricoveri e per la terza dei contagi, mentre l'incidenza su 100mila abitanti scende a 768.

Il tasso di nuovi positivi più elevato, rispetto alla media regionale, si registra nelle province di Siracusa (1.211 su 100mila), Messina (996), Caltanissetta (810) e Ragusa (807). Le età più a rischio infezione risultano quelle fra 3 e 10 anni. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, fatica la fascia 5-11 anni: gli immunizzati con almeno una dose sono solo il 28% del target. Complessivamente i vaccinati con booster sono quasi due milioni e mezzo: il 74% degli aventi diritto, la metà dell’intera popolazione residente.