Covid, in Sicilia, ultima settimana, aumento di casi più alto d'Italia

E’ la Sicilia la regione italiana che ha fatto registrare il più alto incremento di casi nell’ultima settimana tra il 13 e il 19 gennaio con il 10,8% in più. Altrove la situazione è un po’ migliore: in Friuli il dato è del 7,2% e provincia autonoma di Bolzano 7,5% che seguono la Sicilia. In Lombardia è 2,6%. Nelle ultime 2 settimane si rileva inoltre un'incidenza di 483 casi positivi per ogni 100 mila abitanti, e stavolta la Sicilia non è tra le primissime. Si tratta di dati diffusi dal monitoraggio della Fondazione Gimbe.