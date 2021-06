Covid: India, medici contro noto 'guru' che attacca vaccini

NEW DELHI, 01 GIU I medici indiani hanno aderito oggi in tutto il paese al "Black Day", l'iniziativa di protesta lanciata la settimana scorsa contro le dichiarazioni antiscientifiche del guru dello yoga Guru Ramdev. I medici non si astengono dal lavoro per non danneggiare i pazienti, ma hanno appuntato spillette nere sui camici e sostituito le immagini dei loro profili social con un quadrato nero. Ram Kishan Yadav, noto nel paese come Ramdev Baba, la settimana scorsa ha suscitato accese reazioni per un tweet in cui sosteneva che la medicina allopatica è una scienza inutile, e che i pazienti di COVID soffrono e muoiono di più "a causa della medicina moderna che non riesce a curare il Coronavirus". Il 55enne promotore dello yoga e imprenditore di successo, fondatore della catena di prodotti e trattamenti ayurvedici Patanjali, aveva anche sostenuto che più di 10mila medici sarebbe morti dopo avere assunto le due dosi del vaccino antiCovid. Queste affermazioni prive di fondamento hanno suscitato le reazioni di tutte le associazioni mediche indiane; lo stesso ministro alla Salute ha imposto a Ramdev di cancellare il tweet.

Il "guru" ha obbedito, per poi lanciarne uno ulteriore con 25 domande in cui chiede se l'allopatia è in grado di curare l'ipertensione o il diabete, mentre assicura che l'ayurveda, un forma di medicina naturale tradizionale, che usa anche l'assunzione di urina di vacca, curi lebbra, febbre, ulcere, problemi renali, allergie, problemi all'epidermide come la psoriasi e persino il cancro. Ramdev si è anche fatto beffe della mancanza di ossigeno, che ha causato in India la morte di migliaia di persone, sostenendo che non è necessario affidarsi alle bombole, quando ogni essere umano possiede due bombole naturali, i polmoni, da utilizzare per respirare aria fresca.

A New Delhi, i medici dell'AIIMS, il più grande ospedale della città, hanno aderito al Black Day con cartelli in cui chiedono di arrestare Ramdev e lo definiscono "un ciarlatano".

(ANSA).