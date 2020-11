Covid, Iva Zanicchi è guarita

Vimercate - « Sono uscita dall’ospedale, vado a casa»: Iva Zanicchi lo ha annunciato su Instagram, con un video che la ritrae in compagnia di alcuni sanitari dell’ospedale di Vimercate, dove era ricoverata per una polmonite causata dal Covid-19. La conduttrice era risultata positiva al Covid a inizio novembre ed era stata ricoverata otto giorni fa. Oggi festeggia le dimissioni insieme a medici e infermieri, che chiama affettuosamente «ragazzi e ragazze meravigliosi». Zanicchi, classe 1940, dedica buona parte del video proprio a loro, ringraziandoli per essersi presi cura di lei durante il ricovero.«Abbiamo detto che erano eroi, poi li abbiamo denigrati, ma sono dei professionisti che ci curano e ci salvano la vita», dice nel filmato.

La conduttrice aveva già raccontato la sue esperienza con il Covid in altri video, registrati sia in ospedale, sia a casa. «È un virus che infetta in un modo bestiale, bisogna fare attenzione», aveva spiegato subito dopo aver saputo di essere positiva al tampone, «io sono sempre stata attenta e sono sempre andata in giro con i guanti e la mascherina. Penso di averlo preso quando sono andata a trovare in ospedale il marito di mia figlia che è ricoverato, non potevo non andare». Accanto al video di oggi, poche parole per rassicurare i fan, ma soprattutto per esprimere la sua gratitudine nei confronti dei medici e degli infermieri dell’ospedale di Vimercate. «Fanno dei grandi sacrifici e non si fermano MAI! Vi auguro ogni bene!». Poi un pensiero per tutti coloro che le hanno fatto sentire il loro affetto durante la malattia: «Grazie anche a tutti voi per i bellissimi messaggi che ho ricevuto in questi giorni. Fate attenzione, un bacio». Quando aveva annunciato la sua positività, la conduttrice si era detta decisa ad affrontare il virus con grinta: «Devo essere più forte io di lui, se pensa di fregarmi visto che ho 80 anni non ce la farà. Con me non ce la fai bello, vinco io».