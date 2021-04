Covid, l’assenza di dati scientifici sui contagi all’aria aperta

Roma - “Quando dico che all’aperto il contagio è molto più difficile 1) non significa che è impossibile, 2) l’affermazione non è valida se siete all’aperto e, per esempio, vi state baciando in camporella". Lo specifica su Twitter Roberto Burioni, il virologo del San Raffaele di Milano, per ricordare a chi scalpita per riallestire tavolate e banchetti al sole che il Covid non si volatilizza spostandosi in giardino o sulla spiaggia. Il rischio è che la zona gialla, laddove promulgata, venga vissuta psicologicamente come un selvaggio libera tutti che metterebbe in pericolo l’estate che ormai bussa alle porte: la parte più importante dell’anno, in ottica economica, per le categorie di lavoratori fin qui più penalizzate. Ristoratori, albergatori, operatori turistici; ma anche tutta l’industria dello spettacolo che fino a due anni fa animava l’estate italiana.

“Con la dominanza della variante inglese all'interno di un luogo chiuso e non adeguatamente ventilato la distanza di 2 metri non è in alcun modo sufficiente per impedire il contagio” continua Burioni. In sostanza, il rischio è che la minor virulenza che ogni virus in quanto tale ha in uno spazio aperto, dove ha maggior modo di disperdersi nell’aria, sia compensata in questo caso dall’attestata maggiore aggressività delle varianti Covid, lasciando così inalterata l’asticella della potenziale infettività . Le ricerche scientifiche fin qui prodotte non hanno potuto ancora tener debito conto di queste mutazioni. Una dimostrazione è che la mascherina ha azzerato i casi di influenza, ma non è riuscita a fare altrettanto col Covid. Lo studio più citato, al momento, è quello britannico svolto dall'Health Protection Surveillance Centre, che monitora la diffusione del Covid in Irlanda e i focolai sul territorio. La ricerca ha evidenziato come solo lo 0,1% dei casi totali è riconducibile outdoor, cioè solo una persona su mille si infetta fuori dagli ambienti chiusi.

La trasmissione del virus all’aperto inciderebbe in maniera irrilevante sull'andamento dei contagi anche secondo uno studio condotto dall'Università della California, secondo cui la possibilità di contrarre il virus in ambiente interno è 19 volte maggiore che all'aperto. Una ricerca svolta in Cina ha coinvolto 1.245 contagiati: soltanto in tre casi la trasmissione era avvenuta in seguito ad attività all'aperto (una persona che ne aveva contagiate altre due chiacchierando a distanza ravvicinata per strada senza mascherina). L'80% dei casi, come conferma il trend italiano dell'Iss, si è registrato tra le mura domestiche e il 34% sui mezzi pubblici: tutti i focolai che hanno riguardato tre o più persone sono avvenuti in ambienti poco areati; perfino in piscina il rischio sarebbe basso, per il presunto potere del cloro di rendere inattivo il Coronavirus. Se in Italia uno studio del genere non è ancora stato condotto, non sono ancora molti neanche a livello internazionale, per la difficoltà delle rilevazioni e per la necessità che i dati parziali fin qui raccolti siano suffragati da altre ricerche per diventare scientifici.

Distanza e dispositivi di protezione individuale restano, ad ogni modo, misure da osservare anche all'esterno. È stato stimato da numerosi test di laboratorio che simulavano il "viaggio" dei droplets, ossia le goccioline emesse parlando, respirando, tossendo, starnutendo, che esse cadono entro mezzo metro: una distanza di un metro e mezzo è stata confermata come sicura per evitare il contagio all'aria aperta, poiché è stato dimostrato che il maggior numero di goccioline cade verso il terreno e/o evapora prima di riuscire a percorrere una distanza di 1.5m. Resta doveroso - lo ripetiamo - prestare attenzione alle distanza di sicurezza in caso di movimento: spesso la social distance di 1,5 metri non risulta sufficiente a preservare dal rischio di entrare in contatto o inalare le piccole goccioline potenzialmente cariche di virus. Sono proprio i droplet più piccoli a rappresentare il problema maggiore: le goccioline di saliva o sudore più grandi, potenzialmente più infettanti, rimarrebbero di meno nell'ambiente.