Covid, la grande fuga 2: chi può lascia le città

Ormai ce la può fare solo chi è in una regione ancora “gialla”. Chi ha capito già a inizio settimana che sarebbe finito nella rossa, in particolare gli abitanti di Lombardia e Piemonte, ha già iniziato da un paio di giorni la fuga verso seconde case o - se non ne ha, sono troppo lontane e se lo può permettere - in luoghi di campagna o montagna, magari vicino fiumi o laghi, con l’auspicio di trascorrere in maniera più serena o in uno spazio più comodo e verde, una chiusura che non s’annuncia brevissima e che allo stato può solo peggiorare. Certo con le facce, e i bagagli, più da profughi che da turisti.

Ad esempio Bormio e le Valli bergamasche secondo quanto riportano i media locali, da novembre hanno ripreso vita. La "fuga" è stata più organizzata rispetto alla scorsa primavera, visto che la stretta si capiva da prima, e che stavolta si tratta di svernare. Finora non si sono registrate le code chilometriche sulle autostrade e gli assalti ai treni. In base alla legge, adesso è tardi: da oggi è vietato muoversi fuori dal comune anche per chi si trova nella via di mezzo “arancione”, la strana coppia Sicilia-Puglia. Purtroppo c’è da immaginare che parecchi, anche dalle regioni rosse, proveranno a spostarsi nelle prossime ore, fuori tempo massimo - in auto o col trasporto pubblico - con la speranza di non incappare in controlli o eluderli con qualche scusa raccapezzata tra i motivi di lavoro, salute e urgenze varie di qualche vicino parente. Lo scacchiere colorato si è già acceso, ormai l’unica è aspettare che prima o poi compaia il “verde”.