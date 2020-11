Covid, la Sicilia diventa zona gialla

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà una nuova ordinanza con la quale dispone la zona gialla per Sicilia e Liguria e la zona arancione per Calabria, Lombardia e Piemonte. Il provvedimento sarà in vigore dal 29 novembre.

Intanto oggi sono 1.566 i nuovi positivi a Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.635 tamponi effettuati. Sono 47 i decessi di persone positive, che portano il totale a 1.418. Con i nuovi casi salgono a 39.083 gli attuali positivi con un incremento di 575 persone contagiate.